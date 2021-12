Wie in der Abfahrt am Vortag war Vincent Kriechmayr auch gestern im Super-G von Bormio "nur" der zweitbeste ÖSV-Mann. Hatte am Dienstag Daniel Hemetsberger mit Platz vier sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis einfahren können, war gestern Raphael Haaser der Shooting-Star im ÖSV-Team. Der 24-jährige Tiroler überraschte als Zweiter hinter einem souveränen Aleksander Aamodt Kilde. Vincent Kriechmayr war mit Platz drei auch zufrieden, so halbwegs zumindest.