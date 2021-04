Am dritten Juni-Wochenende wird in der Länderkonferenz des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) in Villach der Nachfolger von Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel gekürt. Wenn es nach dem Tiroler Unternehmer geht, der am 30. Juli 80 Jahre alt wird, soll nach der Sitzung des Wahlausschusses im Mai nur ein Kandidat auf der Liste stehen. "Bei der Bestellung meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers halte ich mich zurück", schreibt Schröcksnadel im aktuellen ÖSV-Verbandsmagazin "Ski Austria".