"Bevor du einmal im Riesentorlauf auf das Stockerl fährst, gewinnst du vier Slaloms hintereinander." ÖSV-Coach Marko Pfeifer hatte Anfang Jänner in Adelboden Top-Allrounder Marco Schwarz richtig heiß gemacht. Der 25-jährige Villacher, der am Sonntag (10 und 13.30 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) zum Abschluss der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo Favorit auf Slalom-Gold sein wird, stach auch im "Riesen". Der Kombinations-Weltmeister trat in die Fußstapfen von Katharina