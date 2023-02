"Shiffrin würde ich mit den Fingern in der Nase schlagen"

Der Countdown läuft, am Sonntag (18.45 Uhr) werden die 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel – zwei Nobel-Resorts, die rund 22 Autobus-Minuten voneinander trennen – feierlich eröffnet. Nicht weniger als 13 Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm, den Anfang machen diesmal nicht die Speed-Spezialisten, sondern die Allrounder. Im ersten Wettbewerb am Montag (11 und 14.30 Uhr, ORF 1), der Kombination der Damen, ist Mikaela Shiffrin