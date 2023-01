Heute vor 40 Jahren gewann zum ersten Mal ein Oberösterreicher im Ski-Weltcup

Am 30. Jänner 1983, also exakt heute vor 40 Jahren, gewann Franz Gruber als erster Oberösterreicher ein Rennen im alpinen Ski-Weltcup. Es war der Slalom in Kranjska Gora, damals noch Jugoslawien, heute Slowenien. „Ich kann‘s noch gar nicht glauben, endlich bin ich ein Siegläufer“, sagte der damals 23-jährige Mollner, der im zweiten Durchgang Laufbestzeit auf die Piste geknallt hatte und sich so vom vierten auf den ersten Platz vorschob. Klar, dass die Mollner ihrem