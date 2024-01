Hemetsberger stürzt sich mit eingerissenem Außenmeniskus auf die Streif

Spielt Daniel Hemetsbergers lädiertes rechtes Knie mit? "Der Pausetag hilft mir, im Moment spüre ich es nicht. Es fühlt sich gut an", sagte der 32-jährige Nußdorfer vor der ersten Kitzbühel-Abfahrt am Freitag (11.30 Uhr, ORF 1). "Ich fahre auch, wenn es weh tut. Sollte es einmal so sein, dass es stechend ist oder der Fuß auslässt, dann fahre ich da nicht aus dem Starthaus. Weil: Ich bin kein Selbstmörder." A la longue wird dem Mann aus dem Salzkammergut ein künstliches Knie nicht erspart