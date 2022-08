OÖN: Die deutsche „Welt“ hat im November 2021 geschrieben, dass Roswitha Stadlober als erste Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes die „stockkonservative Sportbastion“ aufmischen wird. Ist ihnen das gelungen? Roswitha Stadlober: Es ist natürlich so, wenn jemand über Jahrzehnte so einen Verband führt, dass gewisse Strukturen veraltet sind. Da braucht man nur die Digitalisierung hernehmen, die vor 20 Jahren begonnen hat. Da hätte man vieles machen können, was