Fellers Kritik am Rennkalender: "Das ist fahrlässig"

Im 60. Ski-Weltcuprennen 2023/24 (Damen und Herren) hat Manuel Feller "Ski Austria" einen Jubiläumssieg beschert. Der Slalom-Triumph des 31-jährigen Fieberbrunners in Palisades Tahoe war der zehnte für Rot-weiß-rot in dieser Saison. Vier steuerte allein der Tiroler bei, je zwei gingen auf das Konto des Gramastettners Vincent Kriechmayr (Super-G in Gröden und Kvitfjell) und der Innsbruckerin Stephanie Venier, je einen haben Cornelia Hütter und Marco Schwarz zu Buche stehen.