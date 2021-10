Dass die ehemalige Slalom-Läuferin Roswitha Stadlober am Mittwochabend nach längerem Hin und Her doch noch die Kurve zur ÖSV-Präsidentschaft genommen hat, lag an einem geschickt eingefädelten Kompromiss. Mit einem neuerlichen öffentlich ausgetragenen Machtkampf um die Nachfolge des nach 100 Tagen aus privaten Gründen als Nachfolger von ÖSV-Langzeit-Präsident Peter Schröcksnadel überraschend zurückgetretenen Karl Schmidhofer hätte sich der Skiverband lächerlich gemacht.