Auf den Riesentorlauf folgt am Mittwoch (17.45 und 20.45 Uhr, ORF 1) der Slalom-Klassiker in Schladming. Das traditionelle "Nightrace" steht auf dem Programm. Ein Weltcup-Highlight, das nicht nur das Flutlicht auf der Planai, sondern auch die Augen der Rekord-Champions Benjamin Raich und Henrik Kristoffersen (Nor) zum Strahlen bringt.