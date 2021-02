Penne ist – darüber hat mich OÖN-Tierexpertin Ulli Griessl aufgeklärt – ein Welsh Corgi Pembroke und so etwas wie der Wachhund im Hotel Montana. Wenn auch nur für ein paar Stunden am Vormittag. Sobald er erscheint, macht er sich unüberhörbar bemerkbar. Der Name Penne passt ganz gut zu ihm, er sieht nämlich so aus, als habe er schon jede Menge von diesen Röhrennudeln verspeist. Penne hat ein bisschen viel auf den Rippen, regelmäßiges Bellen scheint keine abnehmende Wirkung zu haben.