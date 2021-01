Direktor Trinkl gibt der Streif die Note "Sehr gut"

"Ich steh’ gerade am Hausberg und schau hinunter zum Ziel. Kein VIP-Zelt, keine Tribünen, gar nichts. Des ist schon komisch." So schilderte gestern Hannes Trinkl seine Eindrücke vom ersten "Streif-Zug" in Kitzbühel, wo die Weltcup-Woche mit einer Absage begann.