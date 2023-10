 Die Sölden-Perspektive: Katastrophale Optik oder beste Tourismuswerbung?

In einer Woche beginnt der Ski-Winter. Zumindest dann, wenn man die ersten Weltcup-Rennen als offiziellen Startschuss hernimmt. Seit der Jahrtausendwende schlägt der Skizirkus bei seiner Saisonpremiere Ende Oktober auf dem Rettenbachferner in Sölden seine Zelte auf. Der frühe Winteranfang im Altweibersommer steht alle Jahre wieder in der Kritik. So laut wie heuer war diese aber noch nie.