Die kristallklare Kür des Manuel Feller

Wie groß ist die Lust auf alpinen Live-Skisport zum Saisonausklang? Langsam fällt die Spannung in einem von vielen Absagen geprägten Winter ab, die Temperaturen klettern in Richtung 20 Grad. Trotzdem haben sie in Saalbach, dem Schauplatz der alpinen WM 2025, ein schmuckes Stadion für 7500 Fans hingestellt. Man darf gespannt sein, ob es beim Weltcup-Finale, für das ausreichend Schnee vorhanden ist, auch voll wird.