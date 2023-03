Ingemar Stenmark im Olympia-Riesentorlauf 1976 in Innsbruck

Die unglaubliche Reise der Mikaela Shiffrin hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Nachdem die Amerikanerin in Aare die Ziellinie überquert hatte, sprach aus ihren Augen ungläubiges Staunen. Sie griff sich an den Helm und fiel ihren Riesentorlauf-Kronprinzessinnen Federica Brignone (Ita/2.) und Sara Hector (Swe/3.) sowie ihren US-Teamkolleginnen in die Arme.