"Dass ich ganz oben stehe, ist eine große Genugtuung"

Acht Weltcup-Siege, WM-Silber und -Bronze 2019 in Aare, Führender in der Super-G-Wertung 2020/21, Kitzbühel-Triumphator und seit gestern Weltmeister – der 11. Februar 2021 geht als vorläufiger Höhepunkt in die Ski-Karriere des Vincent Kriechmayr ein. So emotional wie gestern nach seinem Triumph in Cortina d’Ampezzo hat man den 29-jährigen Gramastettner selten gesehen.