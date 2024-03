Wenn Kristallkugeln die Nerven strapazieren: "Da kriegt man alle Zustände"

Am 24. März wird der alpine Ski-Winter 2023/24 beim Weltcup-Finale in Saalbach mit der Herren-Abfahrt abgeschlossen. "Diese Auszeichnung hätte einen besonderen Stellenwert für mich", sagte Saison-Dominator Marco Odermatt (Sui), der mit einem Vorsprung von 42 Punkten auf den zuletzt an einer Wadenblessur laborierenden Kitzbühel-Doppelsieger Cyprien Sarrazin auf Kristallkugel-Kurs ist.