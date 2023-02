 Als die Ösis ins Schweizer Haus "einfielen"

Das "House of Switzerland"

So eine alpine Weltmeisterschaft wird in der Regel auch zu einem inoffiziellen Ländermatch zwischen der Schweiz, die den Ski-Nationencup überlegen anführt, und Österreich hochstilisiert. Wer ist die Nummer eins im Medaillenspiegel? Im Moment keiner von beiden. Italien hat mit zweimal Gold bei den Damen ordentlich vorgelegt, was die rot-weiß-rote Feierlaune aber nicht zu trüben vermag.