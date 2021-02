Um 15.08 Uhr ist Adrian Pertl, der sonst nur auf der Piste Vollgas gibt, doch aus sich herausgegangen. Es war der Moment der Siegerehrung, der Medaillenübernahme, der Prosecco-Dusche, den der 24-Jährige aus St. Veit an der Glan auskostete. Der Shooting-Star im Slalomteam, der als ausgesprochen ruhiger Zeitgenosse gilt, hat Österreich zum Abschluss der 46. alpinen Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo die achte Medaille, die erste in Silber, beschert.