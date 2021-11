"Deutschland sah sich als Favorit, hatte mit dem Heimvorteil den ganz großen Druck. Uns gefiel die Underdog-Rolle", sagte Janine Weber, Österreichs einzige Legionärin in der höchsten nordamerikanischen Eishockey-Profiliga, nach dem 3:0-Triumph zum Auftakt der Olympia-Qualifikation in Füssen. Das Team um die 30-jährige Innsbruckerin, die mit zwei Toren maßgeblichen Anteil am Traumstart hatte, hält jetzt alle Trümpfe in der Hand.