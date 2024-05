Österreich bei der Eishockey-WM: Mission "Triple A" auf mächtiger Bühne

"Das wird ein unglaubliches Fest, Tschechien ist ein eishockeyfanatisches Land." Dem gebürtigen Linzer Lukas Haudum ist die Vorfreude auf die WM in Prag, wo Österreichs Nationalteam heute (16.20 Uhr, ORF 1 live) gegen Dänemark die Mission "Triple A" in Angriff nimmt, anzumerken. "Sollten wir zum dritten Mal in Folge den Klassenerhalt schaffen, dann haben wir uns in der A-Gruppe (also unter den besten 16 der Welt, Anm.) etabliert", erklärte Cheftrainer Roger Bader.