"Es fühlt sich großartig an, wir sind als Team gewachsen und haben uns das sehr verdient", jubelte Stürmer Lukas Haudum, jener gebürtige Linzer, der sich mit dem KAC in der "Palaonda" zu Bozen zum Eishockey-Champion krönte. Ein 5:3-Auswärtssieg fixierte den 4:1-Endstand in der Best-of-7-Serie, die "Rotjacken" haben die Mission Titelverteidigung mit im Schnitt nur 4,9 Legionären eindrucksvoll zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.