Ein Drittel für die Ewigkeit: "Wir haben der Welt gezeigt, was möglich ist"

Die auflagenstärkste kanadische Zeitung, der "Toronto Star", versteckte den 7:6-Sieg der "Ahornblätter" nach Verlängerung über ein sich sensationell aufbäumendes österreichisches Eishockey-Nationalteam bei der WM in Prag zielsicher in seiner Online-Ausgabe unter einer Fülle von Meldungen, die deutlich im Schatten von Baseball, dem neuen Fußball-Teamchef des Landes, Jesse Marsch, Basketball oder der Puckjagd in der NHL standen.