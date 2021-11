Bratislava-Stürmer Boris Sadecky nach Zusammenbruch gestorben

Wie die Bratislava Capitals am Mittwochnachmittag via Facebook bekannt gaben ist Stürmer Boris Sadecky gestorben. "Mit tiefer Trauer im Herzen und Bedauern verkünden wir den Tod unseres Spielers Boris Sadecky. Unser herzliches Beileid an Familie und Freunde. Nach Rücksprache mit Boris' Familie werden wir derzeit keine weiteren Informationen veröffentlichen. Wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie Sadecky zu respektieren. Boris, ruhe in Frieden!", wird Klub-Manager Dusan Pasek zitiert.

Das Spiel am Freitagabend in Dornbirn wurde nach dem ersten Drittel abgebrochen, nachdem Sadecky plötzlich kollabiert war. Er wurde auf die Intensivstation des Dornbirner Spitals gebracht. In einer Stellungnahme am Sonntag wurde der Zustand als "stabil, aber ernst" beschrieben.