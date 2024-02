Die WM soll für den Meisterschützen ein Volltreffer werden

NOVE MESTO. In wenigen Tagen, am 23. Februar, wird er bereits 41. Deswegen bekommt Simon Eder aber keinesfalls graue Haare. Nach wie vor ist der Dauerbrenner wichtiger Bestandteil im österreichischen Biathlon-Team und heute beim Auftakt der WM in Nove Mesto in der Mixed-Staffel (17.20 Uhr, live ORF 1) als dienstältester Skijäger der Titelkämpfe weiterhin eine unverzichtbare Fixgröße.