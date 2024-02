Zahlen und Fakten zum 400. Ligaspiel von Stefan Gaffal

Anlässlich des kleinen Jubiläums haben wir einen Blick auf die Zahlen des 27-jährigen geworfen: 2 - So viele Unterzahltore hat Stefan Gaffal in seiner Karriere erzielt. Eines daheim gegen Fehervar, eines auswärts in Ljubljana. 2,15 - Mit diesem Punkte-pro-Spiel-Wert (Points per game) ist Gaffal als Topscorer in der Young Stars League (EBYSL) in den Kader der Black Wings gekommen. Als 16-Jähriger. Er hat einmal gesagt, dass ihm ein Zwischenschritt - wie etwa die Alps Hockey League - gut