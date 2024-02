Black-Wings-Stürmer Kristler: "Wir wissen, was wir zu tun haben"

Die Steinbach Black Wings sind bereit für Großtaten im an Spannung kaum zu überbietenden Finish des Eishockey-Grunddurchgangs. Auf Kapitän Brian Lebler und seine Kollegen, die als Fünfte einen Punkt über dem ominösen Strich sind, warten auf der Zielgeraden am Dienstag (19.15 Uhr) die Pioneers Vorarlberg, am Freitag (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) auswärts die "Roten Teufel" aus Fehervar und anschließend Villach (h), Asiago (a) sowie Ljubljana (h).