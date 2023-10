Die Steinbach Black Wings und der HC Pustertal haben in einer gemeinsamen, um 13.32 Uhr veröffentlichten Gegendarstellung das am Abend zuvor getätigte Statement der Graz 99ers, die unter dem Titel "Fair Play ade!" scharf auf die 0:5-Strafverifizierung der beiden abgesagten Eishockeymatches reagiert hatten, kritisiert und ihr Vorgehen in der Causa verteidigt.