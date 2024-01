Warum Stefan Gaffals Comeback noch ein bisschen auf sich warten lässt

Eigentlich hätte Stefan Gaffal, der am 24. September beim 1:4 der Steinbach Black Wings gegen Pustertal von einem Schuss eines Kollegen am Genick getroffen wurde, am Freitag (19.15 Uhr) im Heimspiel der ICE Hockey League gegen Asiago sein Comeback geben sollen. Die damals diagnostizierte Fraktur im Kopfbereich ist auskuriert, die Wirbelsäule blieb zum Glück heil.