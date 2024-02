Warum die Black Wings lieber schon heute in Asiago spielen wollten

Schon im Sommer haben die Steinbach Black Wings mit ihrem Antrag, das vorletzte Match des Grunddurchgangs in Asiago am Dienstag statt am Mittwoch bestreiten zu wollen, bei der Eishockey-Liga auf Granit gebissen. "Geht nicht", hieß es, weil das heutige Champions-League-Finale zwischen Servette Genf und Skelleftea die heimische Meisterschaft (ICE) zum Pausieren zwingt.