Das Steel-Wings-Aus hat Konsequenzen

LINZ. Das am 30. Juli verkündete Ende der Steel Wings, des Farmteams der Steinbach Black Wings, aus finanziellen Gründen brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Die zweitklassige Alps Hockey League mit 13 Mannschaften – sechs aus Italien, vier aus Österreich, zwei aus Slowenien und einer aus Kroatien – dürfte es in der am 21. September beginnenden Saison 2024/25 zum letzten Mal in der bestehenden Form geben.