LINZ. Rob Daum kehrt heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) zum zweiten Mal als Gegner an jene Wirkungsstätte zurück, die sechs Jahre lang (von 2011 bis 2017) seine Eishockey-Heimat war. In der Linz-AG-Eisarena will der Black-Wings-Meistermacher von 2012 mit dem Villacher SV seine weiße Weste in Duellen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber erfolgreich verteidigen.