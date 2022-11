Nach Aufholjagd in Graz: Zur Belohnung ging's zu Burger King

"Es war ein Spiel, das in beide Richtungen gehen hätte können" - da waren sich fast alle Befragten in Graz einig. Linz hatte in den ersten 30 Minuten Probleme damit, die Scheibe im Tor der Grazer unterzubringen. Das lässt sich durch einen Blick auf die Spielstatistik belegen: Im ersten Abschnitt gaben die Linzer 15 Torschüsse ab, Graz nur vier. Trotzdem stand es 0:1 aus Linzer Sicht, nach einem Treffer aus spitzem Winkel durch Michael Boivin.