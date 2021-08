Mission Wiedergutmachung: So stellen sich die Black Wings auf

Still und heimlich geht es heute für die Steinbach Black Wings Linz in der kleinen Halle neben der Linz-AG-Eisarena – und damit ohne Publikum – mit der Vorbereitung auf die am 17. September mit dem Heimspiel gegen Salzburg beginnende ICE Hockey League 2021/22 los. Das Eis in der Hauptspielstätte soll spätestens Ende August bereitet sein. Gleichzeitig stellt der Verein die Weichen für die Post-Freunschlag-Ära.