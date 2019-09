Sie haben - noch bevor Sie wirklich in Klagenfurt ankommen konnten - ein NHL-Development-Camp in Toronto mitgemacht. Was kann man sich darunter vorstellen? Und wie war das? Es war eine ziemlich interessante und geile Erfahrung. Erstens sollte man wissen, dass es viele Organisationen mit vielen unterschiedlichen Philosophien in der NHL gibt. Ich hatte das Glück, eine Woche lang von einer geerdeten Franchise eingeladen zu werden, von den Toronto Maple Leafs. Und es war schnell spürbar, dass hier