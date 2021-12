Würde man die ersten neun und die letzten sieben Minuten des Spiels in Bruneck wegnehmen, hätten die Linzer den dringend benötigten Auswärtssieg gegen den direkten Konkurrenten gegen die Rote Laterne mit 3:2 gewonnen. Der Liveticker zum Nachlesen Doch weil die Black Wings den Start in die Partie völlig verschlafen haben und nach 8:42 Spielminuten verdient mit 0:2 in Rückstand lagen, funktioniert der eingangs formulierte Wunsch nicht. "Pustertal ist eine sehr schnelle Mannschaft. Wir haben den