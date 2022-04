Happy End für den Black-Wings-Kapitän

Zehn Jahre nach seinem Titelgewinn mit den Black Wings hat sich der Kapitän der Linzer, Brian Lebler, zum zweiten Mal zum Champion der ICE Hockey League gekrönt. Diesmal im Trikot der Red Bulls aus Salzburg. "Es erfüllt mich mit Stolz, Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein. Ich habe es genossen", sagte der 33-jährige österreichische Teamstürmer, der seinen fliegenden Wechsel am letzten Tag der Transferzeit "vergoldet" hat.

Am 23. Februar war der gebürtige Klagenfurter nach einer verkorksten Saison der Steinbach Black Wings, die sich als Schlusslicht in die Sommerpause verabschiedet hatten, auf Leihbasis in die Mozartstadt übersiedelt. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Linzer freuten sich über eine für nationale Verhältnisse stattliche "Ablösesumme", die Salzburger über eine Verstärkung mit eingebauter Torgarantie. Und Lebler selbst wollte sich als Vorzeigeprofi die unverhoffte Gelegenheit, doch noch ins Titelrennen einzugreifen, nicht entgehen lassen.

Standing Ovations in Ungarn

Es war ein Meisterstück mit Bravour. Die "Roten Bullen" verloren kein einziges ihrer zwölf Play-off-Spiele, am Montag, Punkt 22 Uhr, brachen nach der Schlusssirene im "Hexenkessel" von Szekesfehervar alle Dämme. Der 3:1-Auswärtssieg besiegelte den 4:0-Endstand in der Finalserie. 3260 Fans versprühten eine unglaublich positive Stimmung, sie feierten ihre tapferen, aber unterlegenen ungarischen "Roten Teufel" mit Standing Ovations. Völlig zu Recht.

Für die Salzburger war es der insgesamt siebente Liga-Titel, der erste seit 2016. "Jetzt werden wir einmal ein paar Tage durchfeiern", sprudelte es aus Kapitän Thomas Raffl, der die Karl-Nedved-Trophäe von Liga-Manager Christian Feichtinger aus Ebensee überreicht bekam.

Raffls Worte sind durchaus für bare Münze zu nehmen. Gerüchten zufolge soll es schon einmal eine Meisterparty gegeben haben, für die Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz seinen Cracks eine Kreditkarte ohne Limit ausgehändigt hat.

"Brian ist unverkäuflich"

Lebler, der mit 32 Treffern (davon sechs in den Play-offs) zweitbester Liga-Torschütze hinter Scott Kosmachuk (VSV/33) war, genießt die Stunde des Triumphes: "Das sind die Momente, für die man im Sommer hart arbeitet." Bevor sich Lebler wieder auf "seine" Steinbach Black Wings, an die er sich bis 2024 gebunden hat, konzentrieren wird, steht die Mission WM-Klassenerhalt mit dem Nationalteam in Tampere (ab 13. Mai) auf dem Zettel.

Linz bleibt definitiv Leblers Heimat, hier fühlt er sich pudelwohl. Brian, Ehefrau Kelsey sowie ihre beiden Kinder Blakely (9) und Tucker (7) werden demnächst ein Haus beziehen. Andere Adressen sind tabu, auch für Black-Wings-Präsident Peter Nader: "Brian ist definitiv unverkäuflich."