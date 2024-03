Ende oder Wende für die Black Wings? "Wir sind noch nicht weg"

Die Steinbach Black Wings sind angezählt, aber noch nicht ausgeknockt. Nach der empfindlichen 2:3-Heimniederlage gegen Salzburg in der mit 4863 Besuchern zum dritten Mal in dieser Eishockey-Saison ausverkauften Linz-AG-Eisarena humpelten einige Spieler – von der hohen Intensität dieses Duells gezeichnet – in die Katakomben.