Eddy Lebler: "Ich wollte, dass Brian in Klagenfurt spielt"

Wenn die Steinbach Black Wings heute (ab 19.15 Uhr, im Liveticker auf nachrichten.at) beim Rekordmeister in Klagenfurt zu Gast sind, ist es für Kapitän Brian Lebler eine Rückkehr an seinen Geburtsort. Dabei wird ihn Papa "Eddy" begleiten, der aktuell mit seiner Gattin den Urlaub bei seinem Sohn in Linz verbringt. Edward Lebler ist Leiter einer Apotheke in Kanada und seit den 1980er-Jahren nach vier Meistertiteln in Serie mit den Rotjacken eine KAC-Legende.