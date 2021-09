"Es herrscht Aufbruchstimmung", sagte der neue Präsident der Steinbach Black Wings Linz, Peter Nader, vor dem morgigen Auftakt der ICE Hockey League 2021/22 (19.15 Uhr) in der Linz-AG-Eis-arena gegen Titelfavorit Red Bull Salzburg. Tatsächlich war die Atmosphäre beim Meet and Greet im "Cubus" gelöst, die Gräben der Vergangenheit – mit Machtkämpfen an der Klubspitze und der Spaltung der Fan-Lager – scheinen einigermaßen zugeschüttet zu sein.