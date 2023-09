Die Black Wings reden ziemlich offen über den Titel

Auch wenn die Black Wings bei ihrem Medientermin in der mondänen Zentrale des Pool-Herstellers und Hauptsponsors Steinbach am Firmensitz in Schwertberg für Fotos vor einem Schwimmbecken posierten, ist klar, dass sie in der am Freitag (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Ljubljana beginnenden ICE Hockey League 2023/24 nicht baden gehen wollen. "Wir sind bereit für das nächste Level", versichert Kapitän Brian Lebler, der mit 35 Jahren der älteste Kader-Akteur ist.