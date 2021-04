Bei den Steinbach Black Wings 1992 sind die strukturellen Veränderungen – wie berichtet – voll im Gange. Gestern wurde publik, dass Peter Freunschlag, der seit 2008 Präsident des Eishockeyvereins war, zurücktritt. Sein Nachfolger soll der bisherige "Vize" Peter Nader sein, der "eine neue Ära" einläuten will. Der 52-jährige Linzer will sich – sobald in einer Generalversammlung gewählt – seinen Vorstand selbst zusammenstellen.