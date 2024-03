Black-Wings-Präsident Peter Nader: "Wir arbeiten das Minus ehrlich ab"

Seit Montag, 21.39 Uhr, sind die Steinbach Black Wings im Urlaub – aber vorerst nur auf dem Papier. Am Dienstag und am Mittwoch finden die intensiven Saison-Abschlussgespräche, die die Trainercrew mit den Eishockey-Cracks führt, statt. Auch Vertragsverhandlungen stehen an, die Verlautbarung der einen oder anderen Spielervertragsverlängerung ist zeitnah zu erwarten.