Heimspiel in Salzburg? Black Wings ohne Furcht vor dem Meister

Es braucht keine Extramotivation in den Eishockey-Play-offs. Aber wenn sich ein Verein zielsicher ein Team aussucht, dann gibt das dem Auserwählten noch einen Extrakick. Frei nach dem Motto: "Ihr werdet eure Entscheidung schon noch bereuen." Der neunfache Champion und finanziell in einer eigenen Liga spielende Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat sich für die Steinbach Black Wings entschieden, die die Best-of-7-Viertelfinalserie am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at und Puls