Mit dem gestrigen 4:3-Sieg der Linzer in der Verlängerung wurde Gegner Laibach von der Tabellenspitze gestoßen. Dass die sieben Niederlagen in acht Spielen davor bei den Black Wings mentale Spuren hinterlassen haben, ließen sich die Gastgeber anfangs nicht anmerken. Linz hatte gegen die Slowenen von Beginn weg die besseren Chancen, war aber vor dem Tor zu harmlos. Will Pelletier erlöste die Wings in der 37. Minute, als er einen Konter mit einem schönen Haken zum 1:0 abschloss.