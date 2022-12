2:1 gegen Salzburg: Die Black Wings trotzen der Grippe

Hut ab vor den Steinbach Black Wings! Die Linzer feierten am Stefanitag trotz etlicher Ausfälle den zweiten Sieg im dritten Saisonduell mit Red Bull Salzburg. Matchwinner beim 2:1 (1:1, 0:0, 0:0/0:0/1:0) nach Penaltyschießen waren Goalie Thomas Höneckl, der 24 Schüsse entschärfte, und der norwegische Center Michael Haga, der im Shootout als Einziger scorte. Für den EHC war es der dritte Erfolg en suite nach einem echten Kraftakt.

Wenn die Personalsituation ohnehin angespannt ist, braucht es in der stressigen Eishockeyzeit mit sieben Liga-Matches binnen 14 Tagen rund um den Jahreswechsel nicht auch noch ein Grippevirus, das sich in der Kabine ausbreitet.

Bei den Linzern haben sich am Montag mit Einser-Torhüter Rasmus Tirronen und Defensivmann Daine Todd gleich zwei Akteure erkrankt abgemeldet, weshalb nur noch drei etatmäßige Verteidiger zur Verfügung standen. Die Luft wird dünn, zumal es Schlag auf Schlag weitergeht. Schon am Mittwoch (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gastieren die Wings bei den Vienna Capitals.

Der Begeisterung des Publikums tun diese Engpässe keinen Abbruch. Am Montag wurden 3650 Zuschauer gezählt, das ist Saison-Bestmarke in Linz. Mehr waren es zuletzt am 6. März 2020 im Play-off-Viertelfinale gegen den KAC (4:3 n. V.) gewesen. Damals war das Haus mit 4865 Fans voll und von Zerwürfnissen auf Vorstandsebene (zumindest nach außen hin) noch keine Rede gewesen.

Linzer Saisonrekord: 3650 Fans wollten am Stefanitag das „Derby“ zwischen den Black Wings und Salzburg sehen. Bild: GEPA pictures/ Christian Moser (GEPA pictures)

Jetzt sind die Wings wieder auf einem sehr ordentlichen Weg – und sportlich konkurrenzfähig. Das bekam der amtierende Champion zu spüren. Der EHC verlangte den „Roten Bullen“ in diesem hart umkämpften und emotionsgeladenen Match alles ab. Brian Lebler, der mit Salzburg 2021/22 den Titel zelebriert hatte, traf in der 19. Minute nach einem Geschenk der Gäste zum 1:0, es war das 13. Saisontor des 34-jährigen Kapitäns.

Mario Huber schlug zehn Sekunden vor der ersten Drittelpause in Überzahl zurück – 1:1 (20.). Haga machte viel später alles klar.

Mission Klassenerhalt

Neben den „Patienten“ glänzte an der Unteren Donaulände auch ein Trio der Oberösterreicher durch Abwesenheit, weil es 5709 Kilometer entfernt in Halifax (Kanada) die rot-weiß-rote Fahne hochhält. Die Youngsters Benedikt Oschgan, Patrick Söllinger und Lorenz Lindner starteten bei der U20-WM gegen Schweden (bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange) die „Mission Klassenerhalt“. Es ist eine Riesenbühne, auf der sich internationale Scouts die Klinke in die Hand geben. Hier kann man sich in die Auslage spielen. „Unser primäres Ziel ist, dass wir oben bleiben. Dem ordnen wir alles unter“, sagte der 18-jährige Söllinger, der eine Profi-Laufbahn anstrebt. „Ich habe jetzt einen Fuß in der ICE Hockey League, das ist auch ein Verdienst von unserem Trainer Philipp Lukas, der schaut, dass die Jungen Einsatzzeiten bekommen“, erläuterte der Black-Wings-Verteidiger.

Die weiteren Gruppengegner im Scotiabank Centre, das 10.595 Fans Platz bietet, sind Tschechien (Mittwoch, 0.30 Uhr), Kanada (Freitag, 0.30) und die Deutschen (Freitag, 22.30), die am ehesten in Reichweite zu sein scheinen. In der Vorbereitung gab es einen 4:3-Sieg, der Mut macht.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport

