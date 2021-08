Wenn Bettina Plank morgen (ab 10 Uhr) im Nippon Budokan in Tokio auf die Matte steigt, stehen die rund 11.000 Karateka, die Österreich zählt, mit ihr gewissermaßen mit auf der Tatami. Die 29-Jährige ist bei der Olympia-Premiere ihrer Kampfsportart nicht nur die erste Österreicherin, sondern wird auf noch nicht absehbare Zeit auch die einzige bleiben. Aus dem Programm für Paris wurde Karate nämlich wieder rausgekickt – an der Seine wird in drei Jahren Breakdance neu dazukommen.