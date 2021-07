Kiesenhofer "halbe Oberösterreicherin"

Ihr Husarenritt als völlig unterschätzte Amateurin im Rad-Straßenrennen der Damen vergangenen Sonntag in Tokio ging in die Olympia-Geschichte ein. Österreichs Sensations-Goldmedaillengewinnerin Anna Kiesenhofer landete gestern Abend in Wien-Schwechat und wurde dort von Familien, Freunden und Wegbegleitern in Empfang genommen.