Österreich ist eine Siebenkampf-Nation. Dieser Eindruck entsteht zumindest beim Blick auf die Starterinnenliste für Tokio. Mit Verena Mayr und Ivona Dadic brachte die kleine Alpenrepublik, die nicht gerade für ihre Leichtathletik-Tradition bekannt ist, gleich zwei in das nur 24-köpfige Feld der Weltsportart, das am 4. und 5. August im neuen Nationalstadion in Tokio antritt. Dabei hätte mit Sarah Lagger beinah noch eine dritte den Sprung nach Fernost geschafft.