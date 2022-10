Beim Großen Preis der Formel 1 in Japan am Sonntag (7 Uhr MESZ, ServusTV) spielt er im Titelrennen für die heurige Saison keine Rolle mehr. Doch Lewis Hamilton will sich künftig nicht mit der Rolle des Mitfahrers begnügen. "Ich bin absolut davon überzeugt, dass er den achten Titel mit uns gewinnen kann", sagt sein langjähriger Intimus, der Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.